Журналистку и врача, задержанных за статью о Романе Бондаренко, будут судить 19 февраля

Родные погибшего Романа Бндаренко не имеют претензий ни к врачу, ни к журналистке. Фотоколлаж. tut.by.

Судебный процесс над журналисткой Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным назначен на 10.00 часов пятницы, 19 февраля, сообщает ресурс tut.by.

Уголовное дело будет рассматриваться в Доме правосудия судом Московского района Минска. Журналистку tut.by и медика БСМП обвиняют в разглашении медицинской тайны. Дело связано со статьей о погибшем Романе Бондаренко, в которой говорится, что в крови погибшего минчанина не было алкоголя.

Задержанные журналистка Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин находятся в СИЗО №1. Родные погибшего Романа ни к журналистке, ни к доктору претензий не имеют.

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