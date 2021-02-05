Представитель США в ОБСЕ высказалась о событиях в Беларуси: вот что сказала американка

Представитель США в ОБСЕ высказалась о событиях в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это следует из доклада временной поверенной в делах США Кортни Остриен в Миссии США при ОБСЕ, который она сделала 4 февраля в Вене. Текст доклада был размещен на сайте посольства США в Беларуси.

- В понедельник исполняется шесть месяцев с начала мирных протестов после фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.. Мы продолжаем восхищаться силой, стойкостью и мужеством белорусского народа, который требует, чтобы его голос был услышан. По мере усиления репрессий со стороны государственных правоохранительных органов и пристрастных судов они продолжают активно и ярко передвигаться на небольших скоплениях и во дворах от Гомеля до Бреста, - заявила Кортни Остриен.

- Решимость граждан Беларуси определять свое будущее и свободно выбирать своих лидеров не вызывает сомнений. Г-н Лукашенко объявил, что 11 февраля он проведет Всебелорусское народное собрание, конференцию, которая не претендует на легитимность, потому что в ней намеренно не участвуют широкая общественность, протестное движение и его лидеры, включая Светлану Тихановскую и Координационный совет.

- Ради будущего Беларуси мы повторяем наш призыв к режиму Лукашенко вести открытый диалог с г-жой Тихановской и другими членами растущего белорусского гражданского общества и оппозиции.

- К сожалению, ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться. Независимые СМИ все чаще становятся мишенью для властей (...)Власти используют драконовские методы, чтобы скрыть правду и избежать ответственности за нарушения прав человека. Мы присоединяемся к демократическим партнерам и правозащитным организациям во всем мире, требуя немедленного освобождения почти двухсот политических заключенных, которые в настоящее время содержатся в Беларуси, некоторые из которых были задержаны по сфабрикованным обвинениям задолго до президентских выборов в августе прошлого года. Применение насилия для подавления инакомыслия, наказание за осуществление права на мирные собрания и свободу выражения мнения противоречат обязательствам Беларуси как государства-участника ОБСЕ и обязательствам Беларуси по международному праву. Те члены режима Лукашенко и его спецслужб, которые применяют насилие против мирных демонстрантов, членов оппозиционных партий и независимых журналистов, должны понимать, чточто их нынешняя безнаказанность не будет длиться вечно - рано или поздно они будут привлечены к ответственности за свои нарушения.

КТО ТАКАЯ КОРТНИ ОСТРИЕН

Кортни Остриен считается ветераном американского дипломатического корпуса с 25-летним стажем. В январе 2021 года она стала временной поверенной в делах США в Миссии США при ОБСЕ. До это она работала Советником-посланником по связям с общественностью в Посольстве США в Лондоне. Она также занимала посты в зарубежных представительствах США в Грузии, Украине, России, Сирии.

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