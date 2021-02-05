Посольство России обвинило в «историческом невежестве» Национальный исторический музей Беларуси

В российском посольстве считают, что Костюшко нельзя называть белорусским национальным героем. Фото: Инстаграм @hismuseum.by.

Нешуточная баталия на просторах интернета развернулась между Национальным историческим музеем Беларуси и посольством России в Беларуси.

А началось все с простого информационного поста ко дню рождения Костюшко, который 4 февраля 275 лет назад родился в урочище Меречевщина, что рядом с современным Коссово в Ивацевичском районе. Сообщая биографию исторической персоны, сотрудники музея напомнили, что Костюшко является национальным героем четырех стран.

Комментарий посольства России в Беларуси возмутил пользователей соцсетей. Фото: Инстаграм @hismuseum.by.

Именно за это заявление и «зацепились» в посольстве России.

- …«герой четырех стран». Польши, США. Каких еще двух?! - возмутились в российской дипмисии в комментарии под постом.

- Беларуси и Франции, - прокомментировали в Национальном музее.

И тут началось!

- Назвать Костюшко белорусским «национальным героем» равно расписаться в своем историческом невежестве, - обвинили музей сотрудники российского посольства.

В ответ пользователи возмутились, что посольство России хочет указать, кто является национальным героем Беларуси. Многие заявляли, что белорусы сами знают, кто является героем, страны, а кто врагом. Некоторые даже предлагали пожаловаться на страницу посольства в Инстаграме и напоминали, что представители дипмиссии в другой стране все-таки являются гостями.

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