В минской ГАИ рассказали, когда на МКАДе поднимут лимит скорости до 120 км/ч

Когда на МКАДе поднимут лимит скорости до 120 км/ч?

Вопрос о повышении скорости на столичной МКАД зашел на внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов. С докладом выступил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов:

— На трех участках МКАД в третьей полосе дополнительно была повышена скорость движения до 100 км/ч, — напомнил Зырянов. — Также в 2020 году была закончена работа по установке в центре автодороги ограждения, исключен доступ пешеходов на МКАД. Это было сделано потому, что раньше фиксировались наезды на недисциплинированных пешеходов. Кроме того, проанализировав обстановку на МКАД, где помимо легковых автомобилей ездит грузовой и тихоходный транспорт, пришли к выводу, что повышать скорость можно в случае, если на кольцевой будет внедрена система контроля инцидентов и маршрутного ориентирования, установлены дорожные знаки переменной информации. То есть при плохих условиях движения либо при возникновении препятствий на пути скорость одна, при хороших условиях — скорость другая.

Речь идет об интеллектуальной транспортной системе, которая объединяет светофоры, приборы фотовидеофиксации, камеры наблюдения, датчики скорости, световые информационные табло. Помимо фиксации нарушений ПДД система может управлять светофорами в зависимости от потоков машин, предупреждать водителей о том, что впереди ДТП. Систему предупреждений об аварийных ситуациях на МКАД начали внедрять еще в 2015 году. Но с тех пор дело не сдвинулось.

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