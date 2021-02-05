Стало известно, сколько Беларусь в 2020 году получила с «налога на Google»

Объемы выплат «налога на Google» в Беларуси возрастают каждый год. Фотоиллюстрация: business2community.com.

Стало известно, сколько Беларусь получила в 2020-ом году с так называемого «налога на Google», сообщило БелТА. Информацию озвучили в Министерстве по налогам и сборам.

Всего за прошедший год от введения НДС с иностранных организаций, реализующих физлицам услуги в электронном формате («налог на Google» - Ред.) Беларусь получила 47 миллионов рублей. По словам главы министерства Сергея Наливайко, за три года этот налог принес 88 миллионов белрублей. При этом каждый год наблюдается темп прироста свыше 40 процентов и отмечается довольно высокая динамика поступления данных платежей.

- Как минимум очень высокая динамика поступления платежей этого налога будет сохраняться и в дальнейшем, - уверен Наливайко.

В Министерстве по налогам и сборам уточнили, что на учете в налоговых органах Беларуси состоят 87 зарубежных компаний-плательщиков. Среди них такие крупные мировые бизнес-гиганты, как Google, Microsoft, Amazon, Apple, Booking.com.

Ставятся на учет, предоставляют отчетность и контактируют иностранные организации с белорусскими налоговыми органами только в электронном формате через сервис электронного НДС, установленного на сайте министерства.

Напомним, «налог на Google» действует в Беларуси с 1 января 2018-го года.

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