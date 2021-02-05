О ситуации в Беларуси высказался зампред Еврокомиссии Жозеп Боррель и Комиссара по политике соседства Оливер Вархеи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Совместное заявление Высокого представителя, заместителя Председателя Европейской Комиссии Жозепа Борреля и Комиссара по политике соседства и расширению Оливера Вархеи опубликовано на сайте представительства ЕС в Беларуси:

- На протяжении уже шести месяцев со времени фальсифицированных выборов 9 августа 2020 года, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусского режима, бесстрашные белорусы мирно настаивают на том, чтобы их голосы были услышаны и их выбор был признан. Продолжается неправосудное преследование, в том числе сотни задокументированных случаев пыток, в отношении оппозиции и гражданского общества, работников СМИ, служащих и предпринимателей, а также многих студентов, отчисленных из университетов и лишенных права на образование. Многие тысячи подверглись задержаниям, сотни преследуются в уголовном порядке по сфабрикованным обвинениям и лишаются права на справедливое судебное разбирательство, - сказано в заявлении.

Европейский союз продолжает твердо стоять на стороне народа Беларуси. Власти должны прислушаться к настойчивым призывам обеспечить демократическое будущее и соблюдение фундаментальных свобод и прав человека. Необходимо немедленно прекратить насилие над мирными демонстрантами. Все произвольно задержанные лица, в том числе политические заключенные и журналисты, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Все виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, о событиях в Беларуси высказалась представитель США в ОБСЕ Кортни Остриен. Она призвала Лукашенко вести открытый диалог с г-жой Тихановской и другими членами растущего белорусского гражданского общества и оппозиции.

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