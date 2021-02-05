МИД Беларуси прокомментировал конфликт между посольством России и Национальным музеем Беларуси

В МИДе Беларуси заявили, что белорусский народ определил для себя своих героев. Фотоиллюстрация: Википедия.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Инстаграме поссорились посольство России и Национальный музей Беларуси. С официального аккаунта представитель посольства России обвинил Национальный исторический музей Беларуси даже в «историческом невежестве».

Вот как ситуацию прокомментировали в белорусском МИДе. Пресс-секретарь белорусского дипведомства Анатолий Глаз заявил, что не стоит драматизировать и согласился с позицией Национального исторического музея.

- Беларусь, белорусский народ для себя своих героев, в том числе исторических, определил. И сделал это корректно, не вмешиваясь в дела других и не залезая на чужую территорию. Это главное, - уверен пресс-секретарь МИДа.

Также он подчеркнул, что у белорусов нет комплексов из-за исторических персон. А также заметил, что Беларуси не нужно признание или одобрение от кого бы то ни было этого факта, кроме самих белорусов.

Анатолий Глаз в своем комментарии обратил внимание на то, что Беларусь является суверенной страной. Добавил, что бессмысленно заниматься навешиванием политических ярлыков - «тем более неоднозначных».

- Мы не собираемся переписывать историю. Более того, мы совместно с Российской Федерацией этому противостоим. И руководство МИД России неоднократно это подчеркивало, это наш общий подход, - резюмировал пресс-секретарь МИДа.

Возвращаясь к теме дискуссии добавил, что позиция Национального исторического музея является нормальной и однозначной. А споры должны проходить «в рамках экспертной и конструктивной дискуссии».

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