Безработная минчанка избила врача в поликлинике, приревновав к своему бывшему парню

Минчанка не хотела принять расставание с парнем, мстила ему и его новой девушке. Фотоиллюстрация: psihter.ru.

О том, что минчанка из ревности напала на врачей в поликлинике, сообщили БелТА в пресс-службе УСК Минска.

Рукопашную устроила посетительница районной поликлиники Фрунзенского района столицы. Рано утро 28 декабря 2020-го года 24-летняя минчанка пришла в кабинет к завотделением и, недолго думая, схватила женщину-доктора за волосы, стала бить. На крик прибежали пациенты и разняли женщин.

Нападавшей тогда удалось сбежать, но спустя пару дней она вернулась в поликлинику и все снова повторилось. Правда в этот раз обезумевшая от ревности девушка набросилась на другую завотделением в коридоре. Этого медика минчанка ударила несколько раз и так же хватала за волосы.

- На помощь врачу, как и в первом случае, пришли пациенты поликлиники, - уточнили в СК.

Следователи установили, что причиной всех этих нападений стала ревность к бывшему парню. Узнав, что у бывшего молодого человека появилась новая возлюбленная, обвиняемая разузнала, что она работает заведующей в районной поликлинике и пошла «на разборки». Причем абъюзу подвергся и молодой человек - бывшая возлюбленная приходила к нему на работу, скандалила, повредила его машину, совершала и другие правонарушения в отношении него.

- Минчанке предъявлено обвинение в злостном хулиганстве (ч.2 ст.339 УК РБ). Она находится под стражей. В виду ее нестабильного психического состояния назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, - прокомментировали в УСК.

Уточняется, что из-за агрессивных действий минчанки была нарушена нормальная работа поликлиники. Девушка нигде не работает, ранее привлекалась к административной ответственности. Расследование продолжается, так как следователи думают, что хулиганских «выходок» минчанки может быть гораздо больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорусские судэксперты рассказали о самой странной подделке паспорта: такого точно никто не ожидал!

Мужчина предъявил паспорт гражданина СССР и уверял, что такие документы в ходу на всей постсоветской территории (подробности).

Мужчина в Слуцком районе убил знакомого из ревности к супруге.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса (подробности).

«Мы ее так берегли, прятали...» Мужчина, уже судимый за угрозу убийством бывшей жене, убил ее спустя два месяца после наказания.

Недавно супруги развелись, а в тот день женщина приехала, чтобы прополоть огород (подробности).