Представляются сотрудниками банков и госорганов: в КГК рассказали, как мошенники все чаще обманывают белорусов

В Беларуси участились случаи вишинга. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Количество случаев телефонного мошенничества выросло в Беларуси в последнее время. Об этом сообщается в Telegram-канале Комитета госконтроля.

В частности, все чаще в республике встречается такой вид обмана как вишинг.

«Аферисты представляются сотрудниками банков, государственных органов, в том числе Комитета госконтроля. Под надуманными предлогами они пытаются узнать у граждан или предпринимателей информацию о реквизитах банковских карт, движении денежных средств», – уточнил в КГК.

Там рассказали о нескольких случаях в феврале 2021-го, когда мошенники под видом работников Департамента финансовых расследований выманивали личные данные граждан.

«В Новополоцке злоумышленник пытался по телефону узнать информацию о банковской карте местной жительницы, ссылаясь на запрос из банка. Аферист предлагал женщине онлайн-помощь в удалении вредоносного приложения с мобильного телефона», – сказано в сообщении.

Похожий инцидент произошел в Лиде. Там сотруднице местного предприятия на мобильный позвонил неизвестный мужчина, сказал, что он работник органов финансовых расследований Комитета госконтроля. Звонивший предложил лидчанке сотрудничество (будто бы для проверки данных о подозрительных финансовых операция по расчетным счетам предприятия, где она работает).

Однако обмануть не удалось. В этих двух случаях женщины оказались бдительными и не раскрыли свои данные мошенникам.

При этом в КГК добавили, что аферисты постоянно ищут новые способы обмана.

«В частности, могут называть фамилии или должности действующих работников контролирующих либо правоохранительных органов, номера их служебных телефонов, телефонов доверия и отделов по работе с обращениями граждан (как правило, эти данные находятся в свободном доступе, в том числе размещены на сайтах госорганов в интернете)», – говорится в сообщении.

В Госконтроле напомнили, что представители КГК никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт и другую личную информацию. Также там посоветовали вообще никому не сообщать по телефону информацию о номерах своих банковских карт, сроках их действия, кодах и паролях, а также паспортные данные.

О подозрительных звонках можно сообщить в управление собственной безопасности Комитета госконтроля по телефону 8(017) 328 54 99.

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