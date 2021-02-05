«Инвестор недооценил ситуацию». Замглавы Минска рассказал, когда достоят «Газпром центр»

Ранее сообщалось, что на строительство «Газпром Центра» в Минске потратят 600 миллионов долларов. Фото сайта gazpromcenter.by

Первый заместитель главы Минска Дмитрий Микуленок ответил на вопросы горожан в рамках совместного проекта столичного горисполкома и агентства «Минск-новости». Ответы 5 февраля опубликовал Телеграм-канал «Минск. Официально». Например, первый зампред Мингорисполкома рассказал, когда достроят «Газпром центр».

Напомним, небоскреб начали возводить больше пяти лет назад на месте снесенного автовокзала «Московский». По словам Микуленка, «стройка развивается не так быстро, как хотелось бы». Чиновник ответил, что главная причина в том, что инвестор недооценил ситуацию на площадке.

В частности выяснилось, что несколько неточно определили несущие способности грунтов, поэтому «немного застряли со свайными полями». Микуленок отметил, что пришлось делать пересчет и усиление. Пока готова лишь нижняя часть фундаментов - сейчас их снова оценивают. Строительство возобновится в том случае, если все расчетные показатели подтвердятся.

- Окончательные сроки возведения «Газпром центра» определят, когда выдадут все проектные решения, - уточнил замглавы столицы.

Он добавил, что стройку сопровождает местный научный институт, который курировал возведение Национальной библиотеки в Минске. А до этого работала российская компания, у которой не было опыта на данной территории.

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На строительство «Газпром Центра» в Минске потратят 600 миллионов долларов