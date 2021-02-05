МНС собирается усилить контроль за доходами и расходами белорусов Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Работу по контролю за соответствием доходов и расходов граждан Беларуси необходимо переформатировать, заявил 5 февраля министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Как он отметил, источниками серых доходов становятся прибыль от незарегистрированной предпринимательской деятельности и сокрытая выручка фирм.

Глава МНС считает, что нужно пытаться установить источник происхождения денег и насчитывать налоги с первоначально полученного дохода, который гражданин скрыл. В частности, работники налоговых органов должны изучать финансовые потоки между взаимозависимыми лицами, итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятий, где физлицо является учредителем, цитирует belta.by.

Наливайко добавил: масштабный анализ данных о человеке, его родственниках, взаимосвязях между субъектами хозяйствования - на этом нужно основывать работу.

Кроме того, налоговики по-прежнему будут сопоставлять доходы и расходы индивидуальных предпринимателей. Министр раскрыл, что именно будут отслеживать и какие будут принимать во внимание признаки того, что предприниматель скрывает доходы: это отсутствие снятия наличных со счета в течение нескольких лет и при этом покупка имущества, полное расходование всей полученной выручки по безналу, небольшая налоговая база по налогам от деятельности.