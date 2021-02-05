Что будет с долгостроем «Грушевский Посад» в Минске, рассказали в Мингорисполкоме

В Мингориспокоме прокомментировали ситуацию с долгостроем "Грушевский Посад". Фото: pixabay

Ситуацию с долгостроем «Грушевский Посад» прокомментировали 5 февраля в Мингорисполкоме. Там также рассказали отменят ли жилищные облигации для оплаты строящегося жилья, сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

– Что касается жилищных облигаций, действительно, такое решение готовится. Практика показала, что, эта система не работает, потому появляются застройщики, недобросовестно исполняющие свои обязанности. Наверное, более чем в 50% случаев строительство по жилищным облигациям привело к долгостроям. Думаю, в ближайшее время появится нормативный акт, который поставит на этом определенную точку, – сказал первый заместитель председателя Минского горисполкома Дмитрий Микулёнок.

Он пояснил также, кто может сдвинуть ситуацию с «Грушевским Посадом» с мертвой точки.

– Что касается «Грушевского Посада», там нет простых решений. По этому комплексу подготовлен ряд предложений, достаточно кардинальных. Будем выносить их главе государства. Если их одобрят, ситуация сдвинется с мертвой точки, – заявил Микулёнок.

Добавим, что «Грушевский посад» на проспекте Дзержинского в Минске, строительство которого практически остановилось в 2014 году, власти намеревались передать УКС, если нынешний застройщик не предоставит доказательств своих намерений закончить этот объект.

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