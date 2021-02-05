Желтый уровень опасности на выходные! 6-8 февраля в Беларуси гололедица и до минус 28

6-8 февраля в Беларуси гололедица и до минус 28 Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Белорусский гидрометцентр предупредил о желтом уровне опасности в ближайшие сутки. Напомним, желтый уровень обозначает потенциально опасные погодные условия. В субботу, 6 февраля, такие условия создаст гололедица на отдельных участках дорог республики. А 7-8 февраля (воскресенье-понедельник) в ночные и утренние часы местами по стране минимальная температура воздуха понизится до минус 25-28 градусов.

Также в Белгидромете рассказали о более подробном прогнозе погоды на 6-8 февраля. В субботу ночью температура воздуха составит от 12 до 18 градусов мороза, а при прояснениях опустится до минус 19-22. Традиционно теплее будет в южных районах: 8-11 мороза. Если ночью и утром местами пройдет небольшой снег, то днем существенных осадков не ожидается. Днем температура в среднем по стране прогнозируется в пределах 9-15 мороза, а в Брестской области - минус 6-8 градусов.

7 февраля морозы усилятся: ночью - до минус 16-23, местами - до 24-26 градусов. В дневные часы потеплеет лишь до минус 8-15 градусов. В ночь на понедельник ожидается 17-24 мороза, при прояснениях - минус 25-28 градусов. Жителям Брестской области снова придется легче: там ночная температура будет на уровне 10-16 градусов мороза. Днем в среднем по стране - минус 7-15 градусов.

Отметим, что в начале следующей недели особо не потеплеет. Беларусь продолжит оставаться в холодной воздушной массе арктического происхождения. Местами на юге возобновятся метели и усилится ветер.