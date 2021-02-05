Видеофакт: водитель «газели» влетел в стоявший автомобиль ГАИ на трассе М5

Водитель «газели» влетел в стоявший автомобиль ГАИ, где был инспектор. Фото: скриншот видео

ДТП с участием «газели» и патрульного автомобиля ГАИ произошло 5 февраля на трассе М5. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.

– Сегодня утром на 61-м километре трассы М5 Минск - Гомель произошло ДТП. Приехавшие на место аварии сотрудники ГАИ выяснили, что никто не пострадал. Они включили проблесковые маячки синего цвета и аварийную световую сигнализацию, чтобы обозначить место происшествия, – рассказали подробности в ГАИ.

После этого на трассе появился 44-летний водитель «газели», который выбрал неправильную скорость и не учел погодные и дорожные условия, в итоге не справился с управлением и влетел в автомобиль ГАИ, где в тот момент был инспектор.

В Госавтоиснпекции добавили, что благодаря патрульному автомобилю удалось избежать возможных негативных последствий для участников первого ДТП.

– В случае отсутствия патрульного автомобиля водитель мог бы совершить наезд на участников ДТП, которые находились вблизи своих транспортных средств, – уточнили в ГАИ.