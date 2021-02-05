В МНС рассказали, сколько белорусов заплатят транспортный налог в 2021 году Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве по налогам и сборам подсчитали, сколько белорусов должны заплатить транспортный налог в 2021 году. Число назвал глава МНС 5 февраля: свыше 2 миллионов физических лиц. По словам министра Сергея Наливайко, исчисление налога планируют проводить централизованно, а данные должны поступить из других государственных органов.

Налоговики направят извещения каждому плательщику по почте или в личный кабинет на сервисе nalog.by. Пока далеко не у всех плательщиков есть личные кабинеты - их менее 900 тысяч. В МНС намерены до конца марта загрузить данные о зарегистрированных автомобилях в Беларуси и их владельцах в автоматизированную информационную систему «Расчет налогов», пишет belta.by.

Кроме того, информацию о личных авто планируют разместить в личных кабинетах плательщиков - ради того, чтобы автовладельцы проверили, верна ли информация, и в противном случае могил бы обратиться в ГАИ, чтобы скорректировать сведения. Имеются в виду случаи, когда с учета не снят автомобиль, либо им пользуются другие водители по доверенности.

Напомним, в Минфине рассказали, как нужно будет в 2021 году оплачивать транспортный налог