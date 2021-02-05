Двое парней в Новополоцке избили женщину и отобрали вещи – их нашли по горячим следам

Разбойное нападение на женщину раскрыто в Новополоцке. Фото: скриншот видео

Разбойное нападение на женщину в Новополцке совершили двое мужчин вечером 3 февраля, их нашли по горячим следам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В милицию обратилась 49-летняя местная жительница и рассказала, что ее избили двое неизвестных, отобрали сумочку с деньгами и вещи на сумму около 600 рублей.

Искали подозреваемых не только в городе, но и прилегающих районах.

«После опроса десятков человек и изучения записей с уличных камер наблюдения удалось определить направление, куда могли двигаться злоумышленники. Зацепкой в раскрытии преступления стали найденные в лесу похищенные вещи и телефон потерпевшей», – раскрыли подробности в МВД.

В итоге милиционерам удалось задержать нападавших по горячим следам. Как выяснилось, это были не судимые местные жители (18 и 20 лет).

По предварительным данным, до нападения на женщину они пили алкоголь, после отправились гулять по городу.

«Когда заметили женщину, решили напасть на нее. На похищенные деньги молодые люди продолжили застолье, оставшиеся разделили», – добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц.

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