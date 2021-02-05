Суд в Гомеле вынес приговор 15-летнему администратору Telegram -канала «Данные карателей Беларуси»

Вынесен приговор несовершеннолетнему администратору Telegram-канала. Фото: скриншот видео

Несовершеннолетнего администратора Telegram-канала судили 5 февраля в Гомеле. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Речь идет о 15-летнем парне из Добруша, который управлял Telegram-каналом «Данные карателей Беларуси».

– В отношении несовершеннолетнего проводилась проверка, его действиям была дана правовая оценка, и расследование уголовного дела завершено. Суд вынес решение в отношении несовершеннолетнего преступника. Ближайшие 2 года подросток проведет в специальном учебно-воспитательном учреждении, — уточнили в МВД.

Помощник прокурора города Анна Зубарева прокомментировала этот случай в эфире гомельского телевидения.

По ее словам, несовершеннолетний призывал участников своего Telegram-канала перечислять ему пожертвования на развитие этого канала, однако в дальнейшем указанные денежные средства он потратил на собственные нужды.

Как сообщили в эфире гомельского телеканала, парень купил скутер и одежду.

Прокуратура Гомеля направила в суд исковое заявление о признании недействительными сделок с несовершеннолетним. Полученные им деньги пойдут в доход государства (речь о суммах более 1,5 тысячи белорусских рублей и более пяти тысяч российских рублей).

Парня задержали в декабре прошлого года. Тогда он заявил, что в августе ему написал неизвестный и предложил создать и администрировать Telegram-канал «Данные карателей Беларуси».

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