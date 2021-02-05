В Минэнерго опровергли информацию об инциденте на БелАЭС

Фото: из архива mchs.gov.by - учения на БелАЭС

В Министерстве энергетики не подтвердили слухи об очередном инциденте на Белорусской АЭС в Островце. Речь шла о якобы произошедшей поломке в трубопроводе одного из циркуляционных насосов. Как отмечается в официальном канале Минэнерго, все насосы первого энергоблока работают в штатном режиме:

- Информация о дефектах на одном из циркуляционных насосов не соответствует действительности, - заявили в ведомстве.

Также там добавили, что на станции продолжаются работы по освоению номинальной мощности реактора. Эти работы идут в соответствии с этапной программой опытно-промышленной эксплуатации.

Напомним, первый энергоблок БелАЭС вновь включили в сеть 21 января - после отключения из-за срабатывания системы защиты генератора.

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