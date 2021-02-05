Светлана Тихановская пошутила в соцсетях и восхитила пользователей своим чувством юмора

Шутка Светланы Тихановской восхитила пользователей соцсетей. Фото: Telegram

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская развеселила подписчиков в соцсетях своей шуткой.

Она опубликовала шутливый пост в Twitter, ответив на вопрос одного из пользователей: какие странные вещи в вашей квартире может обнаружить человек, решивший провести обыск?

– 900 тысяч долларов за диваном, – написала Тихановская.

Ее подписчики тут же отреагировали на ее чувство юмора, написав соответствующие комментарии под постом, который всего за несколько минут после публикации собрал сотни лайков и репостов.

«Как всегда с юмором», «И смешно, и грустно», «Богиня» – высказали мнение пользователи.

Напомним, что после задержания супруга Светланы Сергея Тихановского летом прошлого года на даче его матери провели обыск. Тогда в МВД заявили, что там нашли 900 тысяч долларов, часть из них была за диваном.

Читайте также:

Мария Колесникова сменила имидж в СИЗО

По словам адвоката, она выглядит необычно для стен этого учреждения (подробности).

Латушко ответил на критику со стороны Лукашенко и восхитил пользователей соцсетей

Его видеообращение за несколько часов с момента публикации посмотрели уже несколько тысяч пользователей (подробности).

Виктор Бабарико открыл уникальную способность в СИЗО КГБ

По словам его адвоката, это особый навык, он уже не раз замечал его (подробности).