Светлана Тихановская пошутила в соцсетях и восхитила пользователей своим чувством юмора

Шутка Светланы Тихановской восхитила пользователей соцсетей. Фото: Telegram
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская развеселила подписчиков в соцсетях своей шуткой.
Она опубликовала шутливый пост в Twitter, ответив на вопрос одного из пользователей: какие странные вещи в вашей квартире может обнаружить человек, решивший провести обыск?
– 900 тысяч долларов за диваном, – написала Тихановская.
Ее подписчики тут же отреагировали на ее чувство юмора, написав соответствующие комментарии под постом, который всего за несколько минут после публикации собрал сотни лайков и репостов.
«Как всегда с юмором», «И смешно, и грустно», «Богиня» – высказали мнение пользователи.
Напомним, что после задержания супруга Светланы Сергея Тихановского летом прошлого года на даче его матери провели обыск. Тогда в МВД заявили, что там нашли 900 тысяч долларов, часть из них была за диваном.
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