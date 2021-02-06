Более 20 белорусов подали коллективный иск к журналисту RT Придыбайло, который назвал их «тупыми»

Константин Придыбайло. Фото: k_pridybaylo / vk.com

Коллективный иск о защите чести и достоинства к журналисту Russia Today Константину Придыбайло подали 25 белорусов. Об этом сообщила в эфире телеканала «Дождь» генеральный директор и ведущий юрист юридической компании «Персона» Юлия Конопченко.

По ее словам, иск был подан 3 февраля в Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Поводом стали слова Придыбайло о белорусах, которые он произнес 26 декабря в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Сотрудник RT назвал белорусов конкретно тупыми люди.

Те, кто подал иск, считают, что эти слова не соответствуют действительности, более того, порочат честь и достоинство всех белорусов. Они требуют от Придыбайло публично опровергнуть эти высказывания в издании с примерно такой же по величине аудиторией, какая есть у YouTube-канала «Соловьев LIVE» (на него подписаны более 550 тысяч пользователей, а тот выпуск с участием Придыбайло посмотрели около 500 тысяч раз).

– Именно эти слова Константина Придыбайло вызвали вопиющую реакцию у белорусов... Я сама этническая белоруска, до 18 лет я жила в Беларуси, поэтому все эти вопросы очень отзываются во мне и, соответственно, именно эти слова, высказанные так бескомпромиссно, несколько раз повторенные, они, конечно, обидели огромное количество белорусов, – сказала юрист.

Она добавила, что кроме опровержения этих слов, люди потребовали компенсировать моральный вред (по рублю на человека). Такую символическую сумму они заявили, поскольку считают это делом чести и не ждут какой-то материальной выгоды.

Добавим, что в декабре прошлого года МВД Беларуси сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, которого задержали за угрозы Константину Придыбайло по телефону. После начала протестов в Беларуси сотрудник RT готовил материалы о происходящем в стране.

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