Директор Института истории прокомментировал намерение Генпрокуратуры признать экстремисткой БЧБ-символику

Директор Института истории прокомментировал идею запретить БЧБ-флаг Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обращения по поводу бело-красно-белого флага в экспертную комиссию по выявлению признаков экстремизма не поступали. Такое заявление сделал директор Института истории Академии наук Вадим Лакиза, комментируя «Нашай Ніве» намерение Генпрокуратуры признать БЧБ-флаг экстремистским.

Кандидат исторических наук Лакиза вошел в состав Республиканской экспертной комиссии по выявлению экстремизма в информационной продукции. Он сообщил, что комиссия еще не собиралась, вопрос о бело-красно-белом флаге перед экспертами пока не поднимали. В связи с этим он прокомментировал вопрос не как представитель комиссии, а как историк.

Он отметил, что опирается только на научные факты.

– Опубликовано очень много материалов на эту тему, я опираюсь только на научные факты, которые были представлены и раньше в ответах на обращения граждан. Это все факты, их нельзя ни замалчивать, ни преувеличивать, ни преуменьшать, – отметил он.

В качестве примера Лакиза привел несколько таких фактов.

– Да, бело-красно-белый флаг использовался коллаборационистами – это признают все. Этот флаг был государственным в Республике Беларусь – это тоже важный факт. Флаг не виноват в том, кто его использовал. А использовали конкретные люди, – сказал ученый.

Лакиза добавил, что выступает за то, что история должна использоваться в интересах государства и работать на объединение общества. Он процитировал один из ответов, который подготовили специалисты Института истории. В нем отмечается, что во время Великой Отечественной войны бело-красно-белый флаг использовался на публичных мероприятиях с целью пропаганды. Это происходило по инициативе коллаборантских организаций Островского, Ермаченка, Ганько, которые действовали в 1941-1944 годах на территории генерального округа «Беларусь».

– Однако не выявлено документов об официальном разрешении немецкими оккупационными властями использования бело-красно-белых флагов коллаборантскими организациями. В самих уставах этих организаций бело-красно-белая символика не упоминалась, – отметил историк.

По словам Лакизы, по вопросу возникновения и использования бело-красно-белого флага в энциклопедических изданиях и исторических справочниках существуют разные взгляды, поэтому проблема нуждается в дальнейшем научном исследовании.

Эксперт также рассказал, что пока рано делать какие-то выводы по поводу обращения группы граждан в Генпрокуратуру, поскольку это ни о чем не говорит, никаких решений пока не принято.

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