До -28 °С и гололедица: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 7 февраля

Сильные морозы ожидаются в Беларуси 7 февраля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сильные морозы ожидаются в Беларуси 7 февраля, в связи с чем синоптики объявили желтый уровень опасности.

В целом в воскресенье, по данным сайта pogoda.by, прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица.

При этом ночью будет очень холодно: столбики термометров опустятся до -18°С…-24°С, местами будет -25°С… -28°С, в южных районах ожидается до -15°С… - 17°С. Днем температура воздуха будет в пределах -9°С… -15°С.

Напомним, что на 6 февраля также объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.

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