Сказочно красиво: «световые столбы» можно было наблюдать под Минском 5 февраля

Световые столбы замечены под Минском 5 февраля. Фото: vk.com/natureofbelarus

Красивое природное явление можно было увидеть вечером, 5 февраля, в Минском районе. Над Ратомкой были замечены световые столбы. Об этом сообщается в сообществе «Природа Беларуси» в социальных сетях. Там опубликованы также снимки.

Необычное зрелище в небе было видно около девяти часов вечера.

«Вновь в пригороде Минска можно наблюдать световые столбы. Свет фонарей и парение в воздухе ледяных кристаллов образует разноцветные причудливые колонны, которые от самой земли устремляются высоко в небо. Сказочно красиво!» – отмечается в описании к фотографиям.

Световые столбы - это атмосферное явление, которое вызывается отражением света на ледяных кристаллах в воздухе. Фото: vk.com/natureofbelarus

Недавно Жители Пинска наблюдали световые столбы.

Это визуальное атмосферное явление, которое представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца во время его заката или восхода (ночью наблюдаются также столбы от Луны, ярких планет или от наземных источников света).

Этот оптический эффект вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.

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Сильные морозы ожидаются также и 8 февраля (подробности).