В ВОЗ заявили о замедлении скорости распространения коронавируса

Эксперты ВОЗ сообщили о снижении темпов распространения COVID-19 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Скорость распространения коронавируса в мире снижается. Такое заявление сделала на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен.

– Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов (случаев инфицирования) в ряде стран, – сказала она.

Специалист ВОЗ добавила, что такого эффекта удалось добиться за счет мер, прерывающих цепочки передачи вируса. В частности, за счет вакцинации.

Однако, по словам Керкховен, снижение темпов распространения инфекции – это не повод успокаиваться. Даже если в каких-то странах снизилось количество новых случаев болезни, нужно продолжать соблюдать меры безопасности.

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