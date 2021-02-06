Telegram заблокировал каналы с телефонами и адресами участников акций протеста

Telegram заблокировал несколько каналов с личными данными. Фото: pixabay

Создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке каналов, которые распространяют личные данные участников акций протестов.

– За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России, – пояснил Дуров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в мессенджере одновременно с этими каналами появились также другие, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиа-менеджеров. По его словам, в комментариях к записям главного подобного канала – «Каратели Тут» – были призывали «мочить», «скармливать собакам», «валить».

– Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением, – сказал Дуров.

Решение заблокировать несколько каналов было принято в связи с тем, что уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS, поскольку не получает одобрение Apple.

– В результате 6 февраля мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными, – уточнил Дуров и призвал авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данные других людей.

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