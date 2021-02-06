Иван Эйсмонт предложил ввести уголовное преследование за призывы к санкциям в отношении Беларуси

Иван Эйсмонт. Фото: скриншот видео

Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт выступил в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» и высказал свое мнение по поводу тех, кто предлагает вводить санкции в отношении Беларуси.

Он предложил таких людей привлекать к уголовной ответственности.

– Надо просто ввести уголовное преследование за призывы к санкциям в отношении предприятий, родной страны, – заявил Эйсмонт.

Более того, он высказал мнение о том, что в стране мало конструктивной оппозиции, с кем можно было бы вести диалог, и объяснил, почему государственные телеканалы не приглашают в свои студии оппонентов власти.

– О чем разговаривать, если на протяжении 15 лет (ведь были попытки, мы звали) одно и то же: уходи, уходи, уходи. Где найти тех людей, с которыми можно будет разговаривать, тех, которые будут бороться за власть, с политическим строем и при этом разговаривать? – сказал Эйсмонт.

Добавим, что на фоне протестов, которые охватили Беларусь летом 2020-го после президентских выборов, с государственных телеканалов начали массово увольняться работники, включая телеведущих и журналистов, поскольку они были не согласны с политикой руководства. Среди них был и один из самых известных телеведущих и шоуменов в Беларуси Евгений Перлин, а также бывший журналист президентского пула Дмитрий Семченко.

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