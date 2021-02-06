Смертельное ДТП в Могилеве: мужчина погиб под колесами грузовика

Мужчина погиб под колесами грузовика. Фото: УВД Могилевского облисполкома

Пешеход погиб под колесами грузовика в Могилеве, об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла днем 5 февраля.

– 5 февраля в 16:50 в Могилёве вблизи ЧП «Газосиликат Могилёв» на местном проезде автомашиной «МАЗ» с полуприцепом под управлением 68-летнего местного жителя был совершен наезд на могилевчанина 1973 года рождения, – рассказали подробности в ГАИ.

Пострадавший в результате наезда получил очень тяжелые травмы, он умер на месте происшествия. Там работали сотрудники ГАИ, медики, следователи, эксперты. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняют специалисты.