Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 февраля 2020 года: 1787 новых случаев заболевания за сутки, девять умерших

Статистика смертности от коронавируса в Беларуси пока держится на прежнем уровне: за прошедшие 24 часа умерли девять человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Беларуси опубликовал свежие данные по COVID-19. Так, на 6 февраля, за сутки в республике выявлены 1 тысяча 787 новых случаев коронавируса. Это чуть больше, чем накануне, когда были зарегистрированы 1 тысяча 759 пациентов с SARS-CoV-2 за сутки.

При этом статистика смертности пока держится на прежнем уровне: за прошедшие 24 часа умерли девять человек.

Кроме того, из больниц за минувшие сутки выписаны 1 тысяча 797 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси выявили 256 тысяч 959 случаев заболевания. Выздоровели 244 тысячи 941 пациент с ранее подтвержденным коронавирусом.

За все время распространения инфекции в Беларуси умерли 1 тысяча 773 пациента с выявленным COVID-19.

Также специалисты продолжают проводить тесты. За все время пандемии их выполнено 4 миллиона 557 тысяч 947, а за прошедшие сутки – 19 тысяч 135 тестов.

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Однако, по словам экспертов, это не повод перестать соблюдать меры профилактики (подробности).

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