Меркель высказалась о ситуации в Беларуси и раскрыла план поддержки пострадавших от насилия

Меркель рассказала о плане поддержки постралавших от насилия в Беларуси. Фото: ТАСС

Германия и Европейский союз и впредь будут считать белорусские власти ответственными за продолжающиеся нарушения прав человека в стране и призывать их к ответу. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеообращении, сообщает Bloomberg.

По ее мнению, выборы в Беларуси, которые прошли в августе прошлого года, не были свободными, справедливыми и прозрачными, ни Германия, ни ЕС не признают Александра Лукашенко победителем. Канцлер призвала Беларусь положить конец репрессиям, освободить политических заключенных и уважать право своих граждан на свободу.

– В течение полугода отважные граждане Беларуси неделя за неделей выходили на улицы, чтобы мирно продемонстрировать протест против фальсификации выборов и показать стремление к переменам в своей стране. У Лукашенко и правительства был только один ответ на этот мирный протест: насилие. Похоже, власть думает, что мир забудет этих храбрых людей. Мы не должны допустить этого, – заявила Меркель.

Она также рассказала о поддержке, которую окажет пострадавшим от насилия в Беларуси. По ее словам, Германия облегчит таким людям переезд в эту страну, если они захотят покинуть Беларусь, особенно это касается жертв насилия, представителей политической оппозиции и тех, кто нуждается в гуманитарной помощи. Она добавила, что страна будет предлагать стипендии и помогать независимым СМИ.

– Это не решит конфликта между законностью и притеснениями в Беларуси. Извне это вообще невозможно. Однако это покажет отважным людям там, что мы поддерживаем и слышим их голос, – сказала Меркель.

Читайте также:

Посол США Джули Фишер пообещала поддержку народу Беларуси после встречи со Светланой Тихановской

Тихановская отметила, что дружба с США имеет большое значение для белорусов (подробности).

Иван Эйсмонт предложил ввести уголовное преследование за призывы к санкциям в отношении Беларуси

Он также объяснил, почему не приглашает в студию оппонентов власти (подробности).