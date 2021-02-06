Девушка погибла под колесами автомобиля под Березой, водитель скрылся

Милиция ищет водителя, который сбил насмерть девушку под Березой. Фото: УВД Брестского олисполкома

Смертельная авария произошла на трассе М1 в Березовском районе. Там неустановленный автомобиль насмерть сбил девушку, водитель скрылся. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 6 февраля, в 08.45, на 122-м километре трассы М1 Брест - Минск - граница России.

«Здесь неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 25-летнюю жительницу Березы. В результате наезда девушка от полученных травм умерла на месте. Водитель с места происшествия скрылся», – рассказали подробности в УВД.

В настоящее время милиция устанавливает автомобиль и личность водителя.

Свидетелей аварии и тех, кто знает что-либо о машине и водителе, совершившем наезд, просят сообщать по телефону 8(0162)236262 либо 102.

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