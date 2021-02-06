Тест для белорусов. Что вы видите в этой льдинке?

Многие назвали эту картинку «Тестом Роршаха для белорусов». Фото: со страницы в ФБ Надежды Гацак

Сразу несколько белорусских пользователей соцсетей, в том числе известных, запостили на своих страницах 6 февраля это фото. На снимке - казалось бы, обычная льдинка, нарисованная морозом на стекле окна. Но многие увидели в ней древний белорусский символ. Многие назвали эту картинку «Тестом Роршаха для белорусов» - имеется в виду психодиагностический тест для исследования личности.

Так вот, в маленькой льдинке пользователи соцсетей увидели исторический герб Беларуси и Литвы «Погоня». Как выяснилось, это фото сделала еще в 2014 году минчанка Надежда Гацак. Об этом она написала в своем Фейсбуке:

- Каким-то чудом такой морозный узор появился на нашем окне. Я тогда нормально так отгребла от скептиков на счет того, что это «Фотошоп», подделка и т.д. Но то, что это не «Фотошоп», доказывают следующие снимки, а то, что я не делала специальных черточек на стекле, - то, что «Погоня» появилась внутри стеклопакета. Как раз на среднем стекле.

А что вы видите в этой льдинке?

Многие назвали эту картинку «Тестом Роршаха для белорусов». Фото: со страницы в ФБ Надежды Гацак