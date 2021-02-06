Министр спорта Беларуси: Александру Герасименю могли «обрабатывать» в США

Александра Герасименя возглавила Фонд спортивной солидарности Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук высказался о том, как общественно-политическая ситуация в стране затронула спорт. При этом он высказал критику в адрес знаменитой белорусской пловчихи Александры Герасимени. Напомним, она - двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы. Та, свою очередь, критиковала работу Минспорта.

Глава ведомства полагает, что «дело в личных амбициях и обиде», и рассказал, что разбирался «с судьбой» Герасимени:

- 2003 год. Допинг. Четыре года дисквалификации. Но вдруг срок сокращают вдвое. Нонсенс, который никто толком объяснить так и не смог. С чего бы это такой аттракцион неслыханной щедрости? Где и с кем удалось договориться? - задается вопросом министр в интервью sb.by.

Отдельно Ковальчук остановился на трех годах подготовки спортсменки в США и предложил задуматься:

- С кем там общалась, кто обрабатывал, какие сулили гонорары? И почему именно она теперь возглавила эти вильнюсские фонды?

По словам министра, здесь прослеживается закономерность. В частности, он считает, что «спецслужбы не спят, работают, и методы их воздействия на своих агентов бывают разные». Глава спортивного ведомства Беларуси предположил:

- Человек внутренне может быть и не согласен с тем, что делает, но деваться некуда.

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