Про 5 тыс. рублей алиментов жене ОМОНовца - неправда. Стало известно, сколько получают силовики

Стало известно, сколько получают силовики Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

О суммах, которые силовики получили в период разгонов массовых уличных акций протестов в Беларуси, рассказал бывший следователь по особо важным делам из Гродно. Игорь Лобан уволился из Следственного комитета в августе 2020 года - не захотел участвовать в расследовании уголовных дел в отношении демонстрантов. Вскоре ему пришлось выехать за рубеж, сейчас он вступил в инициативу бывших силовиков ByPOL.

Экс-следователь рассказал onliner.by, что служил на должности подполковника и получал примерно 1500 рублей в месяц, а вместе с премией - 1600-1700 рублей.

Игорь Лобан ответил на вопрос, сколько получали сотрудники ОМОН. Подтверждения сведений о заоблачных суммах, о которых ходили разговоры, нет.

- Максимальная сумма премии за разгоны протестов, о которой нам известно, - 600 рублей, - заявил бывший следователь.

Поэтому слухи про жену омоновца, которой выдали 5 тысяч рублей алиментов, не имеют под собой основания. Ведь в таком случае омоновец должен был бы получить 20 тыс. руб. По словам Лобана, оклад минского омоновца - около 600 руб., плюс 600 руб. премии - выходит получка примерно 1200 руб.

ByPOL передал для публикации и два десятка расчетников оперуполномоченных уголовного розыска столичных РУВД. Суммы в них, округляя, - от 1200 до 1900 руб.

Напомним, Балаба рассказал о самом дорогом подарке от Лукашенко для ОМОН.