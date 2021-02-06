В Минтруда пообещали повысить зарплаты учителям и медикам поэтапно на протяжении 5 лет

В Минтруда пообещали повысить зарплаты учителям и медикам поэтапно Фото: Павел МАРТИНЧИК

До 2025 года в Беларуси запланировано поэтапное повышение зарплат педагогам, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты. Просьбу об этом озвучивали на диалоговых площадках к VI Всебелорусскому народному собранию.

Как отметили в Минтруда, к 2025 году в стране намерены выйти на соотношение зарплаты педагогов к среднереспубликанскому уровню до 100%, а профессорско-преподавательского состава - до 150%. В 2020 году, по официальной статистике, средняя зарплата педработников составила 1250 руб., а это 79,3% от средней по стране, профессорско-преподавательского состава - 122,8%.

В ведомстве добавили, что поэтапно повышать зарплату планируют и другим категориям бюджетников. В частности, врачей - до 150%, медсестер - до 90% относительно средней зарплате по стране, сообщает belta.by. Кроме того, работникам физкультуры и спорта обещают поднять зарплату до 105%, а специалистам сферы соцобслуживания и культуры - до 80% к среднереспубликанскому уровню.

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