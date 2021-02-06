Посол США Фишер вместе с Тихановской возложила венок на могиле Калиновского. Фото: https://t.me/tsikhanouskaya

Посол США в Беларуси Джули Фишер вместе со Светланой Тихановской 6 февраля на кладбище Росы в Вильнюсе возложили венки к могиле Кастуся Калиновского. Напомним, это лидер национально-освободительного восстания, национальный герой Беларуси, Литвы и Польши, останки которого были обнаружены в Вильнюсе и торжественно перезахоронены. Накануне Фишер встречалась в литовской столице с Тихоновской и представителями ее офиса, а также нескольких белорусских инициатив и организаций.

Как говорится в сообщении официального телеграм-канала Тихановской, она напомнила, что недавно отмечались дни рождения белорусских героев Кастуся Калиновского и Тадеуша Костюшко. Имена своих героев нужно знать, напомнила Светлана. А главными героями современности она назвала тех, кто сейчас сидит за решеткой за свои взгляды, «жертвует собой за свободу».

Кстати, позже в субботу Тихановская, Павел Латушко, европейские и американские политики обсудили, чем мир может помочь Беларуси, во время конференции, в которой участвовали белорусские, европейские и американские политики.