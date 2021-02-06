Зима не закончится. По крайней мере на неделе 8-14 февраля - погода в Беларуси

На неделе 8-14 февраля погода в Беларуси будет морозной Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Предварительный прогноз погоды в Беларуси, рассчитанный по численной модели GFS на 6 дней, посмотрели на следующую рабочую неделю 8-14 февраля. Тот, кто устал от морозов и ждет оттепели, будет разочарован. Зима не отступит - судя по данным, приведенным на сайте pogoda.by.

Немного потеплеет лишь днем во вторник, когда придет облачность и многие регионы накроют метели. А затем - снова без осадков и усиление морозов. По расчетам компьютера, ночные температуры вновь будут опускаться до минус 20 градусов, а днями температура будет в пределах 12-15 градусов мороза.

К концу недели ожидается, что ветер сменит направление на северное, причем, порывы будут достигать 15 метров в секунду. Причем, даже в южном Бресте ожидается примерно такая же погода - настоящая, снежная, зимняя.

По расчетам сервиса gismeteo.by, морозно будет не только в выходные, но и всю вторую половину февраля. Так что зима не закончится раньше календарного срока. Даже первые дни марта, предварительно, ожидаются холодными.