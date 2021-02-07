«Весила 30 килограммов». Минчанка рассказала, как жила с анорексией и какие слова отца «включили мозг обратно»

Минчанка рассказала, как победила анорексию. Эта девушка весила всего 30 кг. Фото: личный архив Анастасии Байгус.

Минчанка Анастасия Байгус несколько лет жила с анорексией. Девушка сумела победить болезнь, стала популярным блогером и помогла нескольким девушкам справиться с аналогичной проблемой. Историю Анастасии рассказывает агентство Минск-Новости.

До состояния анорексии девушка довела себя еще в школе, когда из-за насмешек одноклассников решила сбросить вес. Тогда Анастасия училась в 9-м классе и весила 58 килограммов. За летние каникулы девушка похудела до 40 кило, питаясь по схеме «утром – каша, на обед – творог, вечером – фрукты». На этом она не остановилась и начала голодать по несколько дней. Вес продолжал уходить. В течение полугода вес девушки колебался между 35-37 кг, а в какой-то момент весы показали 30 килограммов. От невероятно похудевшей девушки отвернулись друзья, но ей самой нравилось свое отражение в зеркале.

«Включили мозг обратно» слова отца, рассказывает Анастасия. Однажды ночью девушка услышала разговор родителей. Отец плакал и говорил: «А вдруг она умрет?». С этого момента девушка начала понемногу увеличивать порции и разнообразить меню, пересиливая страх еды, а вскоре записалась на аэробику.

В 2015 году Анастасия завела свой блог, где рассказывала свою историю и делилась информацией об анорексии в целом. Нескольким девушкам даже удалось справиться с болезнью благодаря в том числе и ее советам. Анастасию заметил Андрей Малахов и пригласил на свое шоу, но, когда узнал, что она уже выздоровела, приглашение отменили.

Сейчас Анастасия ведет обычную жизнь, не заостряя внимания на теме питания и практически не занимаясь спортом.