Следственный комитет требует экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича

Следственный комитет требует экстрадиции Путило и Протасевича. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Следственный комитет Беларуси потребовал экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича, администраторов признанного экстремистским телеграм-канала Nexta-Live. Об этом сообщает СБ со ссылкой на начальника международно-правового отдела СК Михаила Вавуло.

Документы на экстрадицию направлены в Польшу, где находятся Путило и Протасевич, через генерального прокурора. Беларусь и Польша имеют международный договор по правовой помощи по уголовным делам, в этом документе регламентируются, в частности, и вопросы экстрадиции.

-С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке, - заявил Михаил Вавуло.

Напомним, телеграм-канал Nexta-Live признан в Беларуси экстремистским в октябре 2020 года. С 20 октября предусмотрена ответственность за репост материалов этого канала, а также перепечатку фото и видео с логотипом канала.

16 ноября 2020 года МИД Беларуси призвал Польшу в ближайшее время выдать администраторов канала Степана Путило и Романа Протасевича.

29 декабря состоялось первое судебное заседание по поводу перепечатки материалов признанного экстремистским канала – жительницу Быхова оштрафовали на 405 рублей.

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