В Минске из-за пожара в подвале эвакуировали семью с младенцем. Фото: МЧС,

В Минске из-за пожара в подвале эвакуировали целую семью, а хозяин сарая, где произошло возгорание, в больнице.

Это произошло 6 февраля, рассказывает пресс-служба МЧС. Сообщение о пожаре в подвале дома по улице Матусевича поступило в 17.15.

Дым шел из подвала четвертого подъезда. В подвале пятиэтажки в одном из сараев загорелся мусор. В задымленном коридоре подвала спасатели нашли мужчину, это был хозяин сарая, где произошло возгорание. Мужчину госпитализировали – у него ожоги, термоингаляционная травма и отравление продуктами горения.

С первого этажа эвакуировали жильцов квартиры, расположенной над тем местом, где был пожар. Эвакуировали троих, в том числе 2,5-месячного младенца. Эвакуированные не пострадали.

По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

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