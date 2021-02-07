Нуждающихся станет больше. В Минтруда рассказали, что планируется изменить для семей с двумя детьми

В Беларуси планируется пересмотреть критерии нуждаемости для семей с двумя детьми. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минтруда Беларуси рассказали, какие изменения ждут семьи с двумя детьми в ближайшее время. В министерстве признали, что, оказывая разнообразную помощь многодетным семьям, государство недостаточно учитывает интересы других категорий семей с детьми, в частности, семей, где воспитываются два ребенка.

Так, сейчас семьи, воспитывающие одного или двоих детей, могут претендовать на адресную помощь, если их среднедушевой доход ниже 100 процентов БПМ, и получать они ее могут не более, чем полгода. В то время как многодетным семьям такое социальное пособие может выплачиваться 12 месяцев, и критерий нуждаемости для них – 115 процентов БПМ.

В Министерстве труда и социальной защиты назвали два этапа изменений, которые ожидают семьи с двумя детьми. Так, в первом полугодии 2021 года планируется подготовить проект Указа, в рамках которого смягчатся условия получения адресной помощи, сократится перечень доходов, на основании которого определяется право на ее получение, увеличится кратность предоставления помощи (до двух раз в год). Это станет первым этапом работы по расширению круга получателей адресной помощи.

На втором этапе (2022 -2023 годы) планируется пересмотреть критерий нуждаемости для семей с двумя несовершеннолетними детьми – до 115 процентов бюджета прожиточного минимума.

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