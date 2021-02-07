В Барановичах пенсионер стрелял в подростка из винтовки

Суд вынес приговор пенсионеру, который стрелял в подростка. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Барановичах суд рассмотрел дело по обвинению 63-летнего пенсионера в особо злостном хулиганстве. Мужчина в июле 2020 года два раза выстрелил в 15-летнего подростка из пневматической винтовки. Одна пуля попала юноше в ногу. Эксперты оценили травму как легкое телесное повреждение.

Мужчину приговорили к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и конфисковали у него пневматическую винтовку. Кроме того, он должен выплатить в пользу пострадавшего подростка 4 340 рублей, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.

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