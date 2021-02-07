Ученые рассказали, какой способ лечения COVID-19 мог спровоцировать его мутацию

Медики рассказали, из-за какого способа лечения коронавирус мог мутировать. Фото: БУЛАТОВ Алексей.

Исследователи обнаружили связь между одним из способов лечения COVID-19 и его способностью мутировать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Ученые Кембриджского университета назвали переливание плазмы крови с антителами от доноров, переболевших ковидом, одним из факторов, провоцирующих мутации вируса. Такую процедуру, как правило, проводят пациентам с ослабленной иммунной системой.

Профессор Равиндра Гупта (Кембриджский институт терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний) считает, что плазма с антителами может повлиять на коронавирус таким образом, чтобы он начал мутировать.

Муитации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы в спайковом белке, который отвечает за проникновение в здоровые клетки организма, отмечают специалисты. Авторы исследования дали рекомендации использовать плазму крови людей, переболевших ковидом, с осторожностью для лечения пациентов со слабым иммунитетом.

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