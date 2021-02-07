Оранжевый мороз: МЧС предупреждает об опасности 8 февраля

В понедельник Беларусь заметет и заморозит. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение из-за резкого понижения температуры объявлен на 8 февраля, сообщает МЧС. Ночью и утром в этот день в центральных и северо-восточных районах Беларуси минимальная температура воздуха будет -25, а в некоторых регионах до -28.

Днем в понедельник белорусов, которые живут на юго-западе страны, ждут сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах. Ветер будет восточный, порывами до 15-20 метров в секунду.

В МЧС напомнили, чего стоит опасаться при таком прогнозе.

При сильном морозе возможно получить обморожение или переохлаждение, не исключены аварии на системах жизнеобеспечения, нарушения в работе транспорта и дорожно-коммунальных служб, повышается риск возникновения пожаров.

Сильный ветер увеличивает опасность обрыва линий связи и электропередач, может обрушить или повредить слабо укрепленные конструкции, кровли, спровоцировать падение деревьев, отключение электрических подстанций. Сильные снегопады парализуют движение транспорта, из-за давления слоя снега могут повредиться кровли, ЛЭП, деревья. В метель снижается видимость, затрудняется движение транпорта.

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