Вирусолог рассказал, что будет, если инфицированный COVID-19 кашлянет вам на голову

Если даже вам чихнули прямо на волосы, вероятность заражения ковидом крайне мала. Фото: МАКОВЕЕВА Светална.

Медики рассказали, стоит ли чаще, чем обычно, мыть голову в период пандемии и насколько опасно, если больной коронавирусом кашлянет человеку на волосы.

На человеческий волосах коронавирус может задерживаться какое-то время, но это практически не опасно, передает телекомпания Мир24 со ссылкой на вирусолога, доктора биологических наук Алексея Аграновского.

Специалист отметил, что у частичек COVID-19 очень мало шансов долго продержаться на волосах человека, и специальных мер для предохранения от заражения таким путем не требуется.

-Когда капля высохла, вирус, предположим, еще некоторые время живет, но взять его оттуда руками и донести куда-то – уже проблематично, он не липнет к рукам. Допустим, кто-то кашлянул на стол, за которым вы сидите – капли мокроты довольно быстро высыхают. Какой-то час – и все. Два часа – совсем хорошо, – рассказал собеседник корреспонденту телеканала.

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