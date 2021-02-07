В Пуховичском районе мужчина набирал воду и упал в колодец, вот кто его спас

Мужчина набирал воду и упал в колодец. Фото: МЧС.

6 февраля в деревне Шацк Пуховичского района мужчина упал в колодец. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Пенсионер пошел к колодцу, чтобы набрать воды, но оступился и упал в него. Самостоятельно выбраться мужчина не смог: глубина колодца – 4 метра. Неладное заподозрила соседка, когда проходила мимо и увидела, что колодец открыт, а рядом стоит пустое ведро. Женщина заглянула в колодец и увидела там человека. Она тут же позвонила в МЧС, в скорую помощь и позвала соседей.

Односельчане бросили пенсионеру веревку и вытащили его из колодца до приезда спасателей. Работники МЧС отнесли спасенного в дом, переодели в сухое, согрели. Когда его осмотрели медики, было принято решение госпитализировать пенсионера с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

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