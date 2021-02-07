Сначала будет чесаться. Медики рассказали, какой симптом может указать на коронавирус раньше других

Проверьтесь на ковид, если у вас кожные изменения на ногах. Или на руках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Исследователи рассказали, что специфические кожные реакции могут быть предупредительным симптомом коронавируса. Об этом пишет medikforum.ru, ссылаясь на результаты исследования, опубликованные в Американском журнале хирургической патологии.

Исследователи установили, что сыпь, крапивница и реакция кожных покровов, похожая на обморожение, могут указывать, что человек инфицирован COVID-19. Причем кожные реакции проявляются задолго до того, как человек потеряет обоняние и вкус или у него начнется кашель.

Такие выводы эксперты сделали, изучив информацию о пациентах мадридской клиники Саламанка, которые перенесли ковид во время первой волны пандемии. Большинство кожных реакций обнаружили на ногах, в отдельных случаях – на руках. Наличие или отсутствие кожных реакций не зависит от тяжести заболевания, отмечают исследователи, но их раннее обнаружение в части случаев поможет диагностировать ковид и предупредить его распространение.

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