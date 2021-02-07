Очевидец подал доску. Как в Минске спасали тонущего в Свислочи рыбака

В Минске спасатели вытащили рыбака, провалившегося под лед, им помог очевидец. Фото: МЧС.

Мужчина едва не утонул в Свислочи в Минске. Это произошло 6 февраля.

Сообщение о том, что в реке тонет человек, поступило в 10.47,сообщает пресс-служба МЧС. Спасатели выехали к месту происшествия. Продержаться до их приезда утопающему помог очевидец, который протянул ему деревянные брусья.

Один из спасателей прыгнул в воду в гидрокостюме, другой помог ему обвязать пострадавшего веревкой. Мужчину вытащили на лед, отвели на берег и передали медикам. Те отвезли пострадавшего в больницу.

Спасенному 57 лет, он провалился под лед во время рыбной ловли на расстоянии 20 метров от берега. Глубина реки в этом месте около 2,5 метра.

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