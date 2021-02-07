Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 февраля 2021 года: десять человек умерли, 2 236 выписаны из больниц

Минздрав обновил статистику по ковиду на 7 февраля. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

Официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Беларуси опубликовал актуальную статистику по коронавирусу на 7 февраля.

По официальным данным, за сутки в стране зарегистрировано 1 732 новых случая CОVID-19 при том, что за это время было протестировано 19 358 человек.

Из лечебных учреждений выписаны 2 236 пациентов. Всего же с начала пандемии в Беларуси от коронавирусной инфекции выздоровели 247 177 пациентов при 258 691 подтвержденном случае COVID-19. Всего с начала пандемии в стране проведено 4 577 305 тестов на коронавирус.

За истекшие сутки в Беларуси умерли 10 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Всего за то время, что по стране распространяется инфекция, скончались 1 783 человека, у которых она была подтверждена.

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