Видеофакт: блондинка учит “прикуривать” автомобиль в мороз.

Наступили холода, а значит у автовладельцев опять проблемы. С утра по дворам начинаются хождения с аккумулятором в руках – или с проводами. Считается, что исправный двигатель со “свежим” аккумулятором заведется в любой холод. Но на практике так происходит далеко не всегда, и причин этому – множество. И тогда машину придется “прикуривать” – то есть зоводить с помощью другого автомобиля. Для этого понадобиться, собственно “другой автомобиль” и комплект проводов с “крокодилами” – с с клещами-зажимами на концах – чтобы соединить аккумуляторы обоих автомобильей. Для многих звучит это страшно, поэтому многие опасаются такой процедуры. К тому же, в народе ходит байка, что неправильно “прикурив” машину, ее можно “сжечь”. На самом деле с операцией по “прикуриванию” справится даже блондинка. И сегодня она поделиться с читателями “Комсомолки” своим опытом. Смотрите это увлекательное видео - оно снято не сегодня, но не теряет своей актуальности никогда!

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