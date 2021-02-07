Фотофакт. Стало известно, сколько времени брестчане готовы провести на морозе -14, чтобы получить дешевую пиццу

В Бресте за пиццей, которую продавали со скидкой, выстроилась очередь не менее 100 человек. Фото: БрестСити.

Огромную очередь можно было наблюдать 7 февраля около одной из брестских пиццерий. Здесь напекли 3000 пицц, которые продавали со скидкой. БрестСити пересчитал людей в очереди, и на момент подсчета их было не менее сотни.

В это время термометр на улице показывал от 13 до 14 градусов мороза. Как пишет издание, чтобы получить дешевую пиццу, людям приходилось стоять в очереди около часа. В одни руки давали не более трех акционных пицц.

Виртуальный Брест подсчитал, сколько стоит час времени брестчанина. Пиццу со скидкой предлагали за 3,99 в то время как полная цена схожей по качеству и размеру пиццы в заведении, расположенном неподалеку, на 7 февраля составляла около пяти рублей. Получается, брестчане готовы провести час на морозе, чтобы сэкономить от 1 до 3 рублей.

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Брестчанам повезло, что акция с дешевыми пиццами не назначена на 8 февраля. В этот день белорусам обещают оранжевый уровень опасности из-за сильного мороза, снегопада и метелей.

Люди стояли в 14-градусный мороз, чтобы выгадать около рубля на каждой пицце. Больше трех в одни руки не давали. Фото: БрестСити.